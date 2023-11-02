Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

El Barack Mengaku Tak Ada yang Membantunya Kerjakan PR, Vincent Verhaag: Enak Aja

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |02:30 WIB
El Barack Mengaku Tak Ada yang Membantunya Kerjakan PR, Vincent Verhaag: Enak Aja
El Barack mengaku tak ada yang suka membantunya mengerjakan PR (Foto: Instagram/inijedar)
A
A
A

JAKARTA - Putra Jessica Iskandar, El Barack Alexander mendadak curhat soal tak pernah ada yang membantunya saat mengerjakan PR. Pernyataan soal tak pernah ada yang membantu mengerjakan PR, diungkapkan oleh bocah 9 tahun itu saat tengah menjadi bintang tamu di acara Rumpi.

Dalam kesempatan itu, El terlihat hadir bersama ayah sambungnya, Vincent Verhaag. Disaat bersamaan, Feni Rose pun bertanya pada El siapakah orang di rumah yang sering membantunya mengerjakan PR.

"Yang sering bantuin kamu ngerjain PR atau tugas-tugas sekolah?" tanya Feni Rose.

"Gak ada," jawab El singkat.

El Barack

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143999/jessica_iskandar-Cmax_large.jpg
Hot Mom, Jessica Iskandar: Cantik untuk Suamiku si Ganteng-Ganteng Kompeni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141321/jessica_iskandar-SgHd_large.jpg
Di Balik Lucunya Anak Jessica Iskandar, Ada Sosok yang Amburadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/33/3137325/vincent_verhaag-iLT2_large.jpg
Vincent Verhaag Beri Syarat Jika El Barack Ingin Bertemu Ayah Kandungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127190/jesssica_iskandar-bI1E_large.jpg
Jessica Iskandar Tak Ingin Repotkan Vincent Verhaag dalam Mengurus Anak, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/33/3116423/jessica_iskandar-gfIa_large.jpg
Ayah Kandung El Barack Hubungi Vincent Verhaag, Bakal Bertemu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114888/jessica_iskandar-jx8Y_large.jpg
El Barack Mulai Pasang Tarif Syuting, Cuan Sejak Dini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement