El Barack mengaku tak ada yang suka membantunya mengerjakan PR (Foto: Instagram/inijedar)

JAKARTA - Putra Jessica Iskandar, El Barack Alexander mendadak curhat soal tak pernah ada yang membantunya saat mengerjakan PR. Pernyataan soal tak pernah ada yang membantu mengerjakan PR, diungkapkan oleh bocah 9 tahun itu saat tengah menjadi bintang tamu di acara Rumpi.

Dalam kesempatan itu, El terlihat hadir bersama ayah sambungnya, Vincent Verhaag. Disaat bersamaan, Feni Rose pun bertanya pada El siapakah orang di rumah yang sering membantunya mengerjakan PR.

"Yang sering bantuin kamu ngerjain PR atau tugas-tugas sekolah?" tanya Feni Rose.

"Gak ada," jawab El singkat.