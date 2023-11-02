Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lesti Kejora Punya Impian Bisa Bermain Film Layar Lebar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |16:01 WIB
Lesti Kejora Punya Impian Bisa Bermain Film Layar Lebar
Lesti Kejora ingin bisa main film layar lebar (Foto: Instagram/lestikejora)
JAKARTA - Lesti Kejora rupanya tidak puas dikenal hanya sebagai seorang penyanyi dangdut. Istri dari Rizky Febian ini mengaku memiliki impian untuk bisa melebarkan sayapnya ke industri hiburan lain.

Bukan berganti genre musik, ibu satu anak ini justru ingin mencoba peruntungannya di dunia akting. Bahkan, ia berkeinginan untuk bisa bermain dalam sebuah film layar lebar.

"Mungkin barangkali memerankan di suatu film apa gitu. Ada (keinginan) pengen banget," ujar Lesti Kejora saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baru-baru ini.

"InsyaAllah ada kesempatan," harapnya.

Lesti Kejora

