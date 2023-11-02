Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Boikot Israel, Oki Setiana Dewi Beralih ke Produk Lokal

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |07:14 WIB
Boikot Israel, Oki Setiana Dewi Beralih ke Produk Lokal
Oki Setiana Dewi boikot produk Israel (Foto: IG Oki)
JAKARTA - Pendakwah sekaligus artis Oki Setiana Dewi turut menanggapi soal ramainya seruan untuk memboikot produk-produk Israel.

Pemboikotan itu terjadi lantaran serangan Israel kepada Palestina yang tak kunjung mereda.

Terkait hal tersebut, Oki Setiana Dewi mengajak masyarakat Indonesia untuk beralih menggunakan produk lokal.

"Untuk boikot, itu salah satu sarana untuk, gini aja deh, kita di Indonesia kan banyak produk lokal ya, kita mendukung UMKM," ujar Oki Setiana Dewi di kawasan Darmawangsa, Jakarta Selatan.

Boikot Israel, Oki Setiana Dewi Beralih ke Produk Lokal

Lagipula pegiat UMKM di Tanah Air sudah semakin kreatif. Terbukti dengan banyak produk-produk lokal berkualitas tak kalah dengan produk luar negeri.

"Indonesia ini kaya banget, orang-orangnya hebat, mereka kreatif. Saya nggak mau ngomongin masalah lain, saya cuma mau bilang cintai produk Indonesia," jelas Oki Setiana Dewi.

"Karena itu akan kembali ke diri kita sendiri insyaallah dan kita punya produk semua yang lengkap," sambungnya.

