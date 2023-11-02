Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Oki Setiana Dewi Bakal Lanjutkan Pendidikan di Mesir

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |06:13 WIB
Oki Setiana Dewi Bakal Lanjutkan Pendidikan di Mesir
Oki Setiana Dewi lanjutkan kuliah di Mesir (Foto: IG Oki Setiana)
JAKARTA - Oki Setiana Dewi tak cepat puas di bidang pendidikan, meski sudah menyabet gelar Doktor (S3). Oki Setiana Dewi mengungkapkan rencananya ia bakal melanjutkan pendidikannya di Mesir.

Kali ini Oki tidak sendirian, ia memboyong sang putri Maryam Nusaibah Abdullah untuk mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD) di sana.

"Saya dan Maryam baru menyerahkan dan melengkapi ijazah-ijazah, dokumen segala macam, berkas-berkas karena kami memang berencana untuk melanjutkan pendidikan di Mesir," ujar Oki Setiana Dewi ditemui di kawasan Darmawangsa, Jakarta Selatan.

Namun Oki belum mendapatkan kepastian diterima atau tidak dari pihak kampus tempatnya mendaftar. Begitu juga dengan Maryam, sebab untuk masuk SD saja banyak persyaratan yang cukup sulit.

"Untuk Maryam pun di usia SD harus ada hafalan sekian juz, kemampuan bahasa Arab, kemampuan bahasa Inggris. Jadi kita masih berusaha untuk apply," terang Oki Setiana Dewi.

