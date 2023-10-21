Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Amanda Manopo Ungkap Alasan Buat Tato Pistol di Bawah Ketiak

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |02:30 WIB
Amanda Manopo Ungkap Alasan Buat Tato Pistol di Bawah Ketiak
Amanda Manopo punya tato di bawah ketiak (Foto: Instagram/amandamanopo)
A
A
A

JAKARTA - Amanda Monopo memiliki sebuah tato yang terletak di bawah ketiaknya. Tato tersebut diketahui bergambar pistol dan berwarna hitam.

Menariknya, ada alasan unik yang diungkapkan Manda saat membeberkan mengenai cerita pembuatan tato tersebut. Pasalnya, perempuan 23 tahun ini adalah fans berat dari Rihanna.

"Lu tau kenapa gue bikin (tato) pistol itu?" tutur Amanda Manopo di hadapan Praz Teguh.

"Gue suka banget sama penyanyi Rihanna," timpalnya.

"Rihanna tu ada tato pistol," lanjutnya.

Amanda Manopo

Berawal dari hal itu, Manda pun merasa bahwa ia harus mengikuti apa yang dilakukan oleh sang idola. Termasuk membuat tato bergambar sama di tubuhnya.

Halaman:
1 2
