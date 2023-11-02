Jaz Dukung Musisi Lokal Yogyakarta dengan Sumbang 3 Lagu Miliknya

JAKARTA - Jaz Hayat telah melakukan tindakan yang mengejutkan bagi seorang musisi lokal di Yogyakarta. Saat Jaz sedang melakukan wawancara langsung bersama salah satu radio lokal, ia bertemu dengan musisi lokal yang sebelumnya pernah membawakan ulang lagunya.

"Saat saya menyanyikan lagu Bersamamu, saya sudah melihat orang ini. Dia tiba-tiba ikut menyanyi, meskipun suaranya agak pecah. Saya pikir, pasti orang ini adalah seorang penyanyi. Ada seorang cowok berkaos hitam, saya tidak tahu siapa namanya. Setelah itu, saya berbincang-bincang dengannya dan berbagi pendapat. Ternyata dia juga seorang musisi di kafe Silol," ujar Jaz.

Musisi yang akrab disapa Lean ini mengundang Jaz untuk berkunjung ke tempat regulernya di Silol Kopi Yogyakarta. Dengan penuh semangat, Jaz memutuskan untuk memberikan dukungan kepada sesama musisi. "Mungkin dia pikir saya hanya basa-basi, tetapi akhirnya saya benar-benar pergi ke sana," tambahnya.

"Dia sempat kaget juga sih, saya juga ingin tahu bagaimana situasi di reguleran Yogyakarta. Ternyata hasilnya sangat bagus. Saya tidak hanya membawakan satu lagu, tapi tiga lagu," ungkapnya.