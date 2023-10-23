Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bersanding dengan Musisi Internasional, Single Jaz Hayat Masuk Viral 50 Global

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |00:10 WIB
Bersanding dengan Musisi Internasional, Single Jaz Hayat Masuk Viral 50 Global
Jaz Hayat (Foto: IG Jaz Hayat)
A
A
A

JAKARTA - Single terbaru Jaz Hayat yang berjudul Bersamamu berhasil masuk ke dalam daftar Spotify Viral 50 Global. Saat ini, lagu Bersamamu berada di posisi 45, berdampingan dengan rilisan dari artis internasional lainnya.

Lagu Bersamamu adalah satu-satunya lagu berbahasa Indonesia yang masuk dalam playlist Spotify Viral 50 Global.

"Aku masih sangat kagum dengan cara orang merespons musik. Aku sangat bersyukur karena lagu 'Bersamamu' memberikan dampak dan memicu atau mengingatkan kembali makna orang terdekat bagi setiap individu," ujar Jaz.

Bersanding dengan Musisi Internasional, Single Jaz Hayat Masuk Viral 50 Global

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/205/3137534/jaz_hayat-qH9V_large.JPG
Jaz Hayat Ingin Lagu di Album Pesan Cinta Jadi Soundtrack Film, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/205/3118755/aruma-gmUB_large.jpeg
Cerita Aruma hingga Eltasya Buka Showcase Perjalanan Pesan Cinta Jaz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/205/3115979/jaz_hayat-MzkT_large.jpg
Jaz Hayat Hadirkan Pesan Cinta Lewat Showcase Perdana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/205/3113649/jaz_hayat-3Ld1_large.JPG
Album Baru dan Showcase Tunggal, Target Besar Jaz Hayat di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/205/3094626/jaz_hayat-e5v2_large.JPG
Resolusi Baru, Jaz Hayat Berikan Kejutan di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/205/3059245/jaz_hayat-OEbx_large.jpeg
Jaz Hayat dan Mawar Eva de Jongh Tak Sabar Hadirkan Live Session Bukan dengan Dia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement