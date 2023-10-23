Bersanding dengan Musisi Internasional, Single Jaz Hayat Masuk Viral 50 Global

JAKARTA - Single terbaru Jaz Hayat yang berjudul Bersamamu berhasil masuk ke dalam daftar Spotify Viral 50 Global. Saat ini, lagu Bersamamu berada di posisi 45, berdampingan dengan rilisan dari artis internasional lainnya.

Lagu Bersamamu adalah satu-satunya lagu berbahasa Indonesia yang masuk dalam playlist Spotify Viral 50 Global.

"Aku masih sangat kagum dengan cara orang merespons musik. Aku sangat bersyukur karena lagu 'Bersamamu' memberikan dampak dan memicu atau mengingatkan kembali makna orang terdekat bagi setiap individu," ujar Jaz.