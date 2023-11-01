Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sering Dicap Sombong, Raisa Ternyata Mengalami Gangguan Kecemasan Sejak Kecil

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |03:30 WIB
Sering Dicap Sombong, Raisa Ternyata Mengalami Gangguan Kecemasan Sejak Kecil
Raisa rupanya mengalami gangguan kecemasan sejak kecil (Foto: Instagram/raisa6690)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Raisa Andriana rupanya mengalami anxiety atau gangguan kecemasan sejak kecil. Fakta mengejutkan tersebut bahkan diungkapkan langsung olehnya.

Menariknya, istri Hamish Daud ini sama sekali tak mengetahui apa penyebab yang membuatnya mengalami gangguan kecemasan tersebut.

"Itu dari kecil agak takut ramai dan takut lihat orang lari, sudah dari kecil. Nggak tahu kenapa," ujar Raisa baru-baru ini.

Akan tetapi, kini wanita 33 tahun itu mengaku sudah bisa mengelola masalah tersebut. Bahkan ia cukup santai dengan keadaannya.

"Sekarang sudah terbiasa, jadi lebih santai," beber Raisa.

Halaman:
1 2
