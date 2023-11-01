Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nang Buju Ungkap Rahasia Punya Suara Merdu

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |15:00 WIB
Nang Buju Ungkap Rahasia Punya Suara Merdu
Nang Buju Ungkap Rahasia Suara Merdu (Foto: Instagram/nangbuju)
JAKARTA - Penyanyi Ravi Agustiana alias Nang Buju mengungkap rahasianya memiliki suara merdu. Menurutnya, latihan dan juga memakan ramuan herbal menjadi salah satu kunci dirinya bisa sukses di dunia tarik suara.

Dalam sesi wawancara eksklusif dengan Okezone pada Selasa, 31 Oktober 2023, Nang Buju mengatakan bahwa ia selalu latihan vokal setiap hari untuk menjaga kualitas suaranya. Di sisi lain, ia juga mengaku rutin mengonsumsi kencur.

"Aku sebenernya bukan seseorang yang les vokal, latihan vokal dilakukan secara otodidak. Kalau mau perform aku biasa makan kencur, itu aku dapat tips dari teh Yura Yunita," ungkap laki-laki berkacamata tersebut.

Menurutnya, ramuan kencur bisa dilahapnya mentah-mentah secara langsung kemudian dikunyah sampai halus hingga sarinya keluar. Ini dilakukan guna membuat tenggorokan lebih rileks.

Nang Buju

Telusuri berita celebrity lainnya
