HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Thariq Halilintar Dianggap Bohongi Ibu Gegara Ngaku Ingin Taaruf

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |12:56 WIB
Thariq Halilintar Dianggap Bohongi Ibu Gegara Ngaku Ingin Taaruf
Thariq Halilintar dibanding-bandingkan dengan Atta Halilintar (Foto: Instagram/thariqhalilintar)
JAKARTA - Thariq Halilintar ramai dihujat netizen usai kemunculan video dirinya bersama Aaliyah Massaid. Dalam video yang dibagikan oleh Sarah Tumiwa di Instagram Stories, Aaliyah terlihat gelendotan manja di pundak Thariq, sementara adik Atta itu tampak tak risih dengan perlakuan tersebut.

Hal tersebut jelas menjadi sorotan, mengingat usai putus dari Fuji, Thariq mengaku akan menjalani taaruf. Bahkn Geni Faruk selaku ibu kandung Thariq pun sempat membeberkan hal itu saat menjadi bintang tamu di sebuah acara tv.

"Nah kalau Thariq sih, yang jelas dia bilang kemarin tuh 'Mami aku tuh mau ikut kata mami, pokoknya aku gak mau pacar-pacaran. Kalau nanti ketemu yang cocok, penginnya (langsung) nikah'," kata Geni.

“Jadi dia mengenal, mengenal, mengenal. Biasanya dikenalin,” lanjutnya.

Sayangnya, Thariq dianggap netizen berbohong pada ibundanya soal taaruf. Mengingat, hubungan kedekatannya dengan Aaliyah lebih pas disebut pacaran dibanding taaruf.

"Yg bikin blunder itu emaknya, bukan thor sendiri bilang di podcast raffi , skrg saya udah gak mau pacar-pacaran, maunya langsung nikah, nah skrg klo dah mesra2 gini, kmna2 bareng kan boong klo nggak pacaran, meskipun mungkin bentar lagi mereka akan nikah, tetep aja judulnya pacaran dulu," kata aksel***.

"Kan ibu nya bilang kalau udah nemu yg "cocok" mau nya ta'aruf langsung nikah. mungkin T ngerasa blm cocok jd mengenal mengenal mengenal," kata nunik***.

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid

Bahkan, gaya pacarannya dengan Fuji ataupun Aaliyah sempat dibanding-bandingkan dengan sang kakak, Atta Halilintar.

"Torik ini memang beda sama abangnya..kalau atta sat set das Des...yang dipublish cuma Aurel sampe JD istrinya skrg...," tutur windy***.

"Beda sama abangnya waktu pendekatan,begitu menjaga," sambung sitimun***.

