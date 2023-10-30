Tuai Kritik karena Jadi Caleg DPRD, Thariq Halilintar: Doain Aja

JAKARTA - Thariq Halilintar diisukan mencalonkan diri sebagai calon legislatif 2024. Isu tersebut muncul setelah baliho dengan wajah Thariq Halilintar tersebar luas di media sosial.

Di baliho tersebut Thariq Halilintar maju sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Provinsi Jawa Barat untuk daerah pemilihan Bogor VI.

Terkait isu tersebut, adik Atta Halilintar ini tidak banyak berkomentar. Thariq hanya meminta doanya saja.

"Doain aja," kata Thariq Halilintar di kawasan Ciledug, Tangerang, Minggu (29/10/2023).

Pria yang dikabarkan kekasih Aaliyah Massaid ini irit bicara saat ditanya mengenai misinya jika memang nantinya terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Barat.