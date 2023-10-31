3 Film Prancis yang Dilarang Tayang di Beberapa Negara

Film Prancis yang dilarang tayang di beberapa negara. (Foto: Salo or the 120 Days of Sodom IMDb)

FILM Prancis yang dilarang tayang di berbagai negara. Film menjadi salah satu media hiburan yang banyak digemari oleh masyarakat.

Sayangnya, tidak semua film yang telah dibuat layak dipertontonkan di depan umum. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain karena mengandung unsur negatif, seperti pornografi, kekerasan, dan lain-lain.

Seperti halnya 3 film Prancis yang dilarang tayang ini. Berikut daftar filmnya yang telah Okezone rangkum dari berbagai sumber, Selasa (31/10/2023).

1. Baise-Moi





Mengutip dari Screen Daily, empat minggu setelah peluncuran teatrikalnya, film Baise-Moi mendapatkan kecaman dari Dewan Peninjau Klasifikasi Australia hingga rating 18+ pada film tersebut dicabut.