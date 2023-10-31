Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

3 Film Prancis yang Dilarang Tayang di Beberapa Negara

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |17:00 WIB
3 Film Prancis yang Dilarang Tayang di Beberapa Negara
Film Prancis yang dilarang tayang di beberapa negara. (Foto: Salo or the 120 Days of Sodom IMDb)
A
A
A

FILM Prancis yang dilarang tayang di berbagai negara. Film menjadi salah satu media hiburan yang banyak digemari oleh masyarakat.

Sayangnya, tidak semua film yang telah dibuat layak dipertontonkan di depan umum. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain karena mengandung unsur negatif, seperti pornografi, kekerasan, dan lain-lain.

Seperti halnya 3 film Prancis yang dilarang tayang ini. Berikut daftar filmnya yang telah Okezone rangkum dari berbagai sumber, Selasa (31/10/2023).

1. Baise-Moi


Mengutip dari Screen Daily, empat minggu setelah peluncuran teatrikalnya, film Baise-Moi mendapatkan kecaman dari Dewan Peninjau Klasifikasi Australia hingga rating 18+ pada film tersebut dicabut.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/612/3182981//jennifer-PILg_large.jpg
Jennifer Coppen Tak Mau Dijodohkan dengan Na Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/298/3182954//fuji-uKLJ_large.jpg
Momen Ulang Tahun Fuji, Netizen Salfok Kuenya Unik Banget!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement