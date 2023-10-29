Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Syifa Hadju Tolak Tawaran Pekerjaan dari Brand yang Pro Israel: Daripada Gak Berkah

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |21:19 WIB
Syifa Hadju Tolak Tawaran Pekerjaan dari Brand yang Pro Israel: Daripada Gak Berkah
Syifa Hadju tolak tawaran brand yang pro Israel. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Syifa Hadju menjadi salah satu artis Tanah Air yang secara terang-terangan menyuarakan dukungan untuk Palestina. Beberapa waktu dirinya sempat menjadi perbincangan hangat lantaran turun ke jalan untuk membela Palestina.

Baru-baru ini, Syifa mengaku bahwa dirinya memberanikan diri untuk menolak pekerjaan dari brand yang pro-Israel. Syifa pun tak ambil pusing jika sebuah brand menolak bekerja sama dengannya lantaran dirinya dengan lantang selalu menyuarakan dukungan untuk Palestina.

"Kemarin ada brand yang enggak jadi kerja sama atau ada beberapa brand yang aku tahu pro ke sana (Israel), akhirnya aku tolak tawarannya," ujar Syifa Hadju dikutip dikutip dari akun TikTok @ssn.sh, Minggu (29/10/2023).

Menurutnya, rezeki sudah menjadi ketetapan Tuhan sehingga dirinya tak perlu merasa risau kehilangan pekerjaan demi membela yang dianggapnya suatu kebenaran.

"Aku ngerasa daripada enggak berkah, enggak sih? Ya, udah ini memang jalan dari Allah, kalau akhinya bukan rezeki buat aku berarti memang bukan hal yang baik untuk aku," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182959//ariel_noah-ruwJ_large.jpg
Gak Mau Kalah, Ariel NOAH Terima Tantangan Putrinya di Turnamen Padel Wars
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/298/3182954//fuji-uKLJ_large.jpg
Momen Ulang Tahun Fuji, Netizen Salfok Kuenya Unik Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182922//andre_taulany-Lmxp_large.jpg
Tok, Andre Taulany dan Erin Wartia Resmi Bercerai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182915//tiara_andini-R5J8_large.jpg
Cerita Tiara Andini Pernah Jadi Korban Pelecehan Seksual: Aku Sedih dan Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182888//nikita_mirzani-6YW4_large.jpg
Nikita Mirzani Kembali Ubah Nominal Ganti Rugi ke Reza Gladys, Kini Jadi Rp200 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182874//ariel_noah-pWKL_large.jpg
Terlibat di Film Dilan ITB 1997, Ariel NOAH Akui Mudah Stres saat Hafalkan Dialog
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement