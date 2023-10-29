Syifa Hadju Tolak Tawaran Pekerjaan dari Brand yang Pro Israel: Daripada Gak Berkah

JAKARTA - Syifa Hadju menjadi salah satu artis Tanah Air yang secara terang-terangan menyuarakan dukungan untuk Palestina. Beberapa waktu dirinya sempat menjadi perbincangan hangat lantaran turun ke jalan untuk membela Palestina.

Baru-baru ini, Syifa mengaku bahwa dirinya memberanikan diri untuk menolak pekerjaan dari brand yang pro-Israel. Syifa pun tak ambil pusing jika sebuah brand menolak bekerja sama dengannya lantaran dirinya dengan lantang selalu menyuarakan dukungan untuk Palestina.

"Kemarin ada brand yang enggak jadi kerja sama atau ada beberapa brand yang aku tahu pro ke sana (Israel), akhirnya aku tolak tawarannya," ujar Syifa Hadju dikutip dikutip dari akun TikTok @ssn.sh, Minggu (29/10/2023).

Menurutnya, rezeki sudah menjadi ketetapan Tuhan sehingga dirinya tak perlu merasa risau kehilangan pekerjaan demi membela yang dianggapnya suatu kebenaran.

"Aku ngerasa daripada enggak berkah, enggak sih? Ya, udah ini memang jalan dari Allah, kalau akhinya bukan rezeki buat aku berarti memang bukan hal yang baik untuk aku," sambungnya.