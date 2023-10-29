Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berangkat Sendirian, Zaskia Adya Mecca Ikut Aksi Bela Palestina di Monas

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |10:00 WIB
Berangkat Sendirian, Zaskia Adya Mecca Ikut Aksi Bela Palestina di Monas
Zaskia Adya Mecca turun langsung ke Monas untuk ikut aksi bela Palestina. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Artis Zaskia Adya Mecca menjadi salah satu selebriti tanah air yang aktif menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Istri Hanung Bramantyo ini turut merasakan kesedihan mendalam setiap kali melihat informasi seputar kondisi Palestina yang tengah diserang oleh Israel.

Atas kepeduliannya, Zaskia turun ke jalan untuk menyuarakan dukungannya. Dia pergi ke Monas seorang diri untuk berbaur bersama masyarakat yang turut menyuarakan kepedulian terhadap Palestina.

Zaskia menunggah beberapa foto dirinya yang berada ditengah kerumunan sembari membawa spanduk yang bertuliskan kalimat-kalimat dukungan untuk Palestina.

"Pagi, sendirian menuju monas berkumpul sebagai salah satu aksi nyata selain terus bersuara di medsos.. apapun yang bisa dilakukan untuk Palestina, akan saya kerjakan,"tulis Zaskia Adya Mecca dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Sabtu (28/10/2023).

Zaskia mengatakan bahwa dirinya tak ingin berdiam diri sementara di sana warga Palestina sedang berjuang bertahan hidup. Dia pun berharap masyarakat Indonesia terlibat aktif menyuarakan dukungan. Sebab, doa dan dukungan saat ini begitu berarti bagi warga Palestina.

Halaman:
1 2
