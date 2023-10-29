10 Rekomendasi Film Halloween Terbaik

REKOMENDASI film halloween yang banyak dicari menjelang perayaan halloween. Beberapa film ini memberikan kehangatan dan pengalaman menegangkan untuk menemani malam halloween bersama orang terkasih.

Berikut adalah 10 rekomendasi film halloween melansir Variety Magazine, Minggu (29/10/23):

1. Practical Magic (1998)

Practical Magic berkisah tentang keluarga penyihir bernama Owens yang memiliki kekuatan magis. Namun, keluarga ini juga terkena kutukan yang membuat setiap pria yang mencintai mereka akan mati. Dua saudara perempuan Owens yang diperankan oleh Nicole Kidman dan Sandra Bullock harus menghadapi tantangan ini. Dengan nuansa yang khas halloween dan pesona magis, film ini cocok menemani malam halloween Anda.

2. Scary Stories to Tell in the Dark (2019)

Film ini mengadaptasi buku anak-anak terkenal karya Alvin Schwartz. Ceritanya bermula pada malam halloween tahun 1968 ketika tiga teman menemukan sebuah buku cerita terkutuk. Mereka kemudian dihantui oleh cerita-cerita mengerikan yang muncul di dalam buku tersebut.