HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kata Alma Thania Usai Foto Tanpa Hijabnya Tersebar di Dunia Maya

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |17:01 WIB
Kata Alma Thania Usai Foto Tanpa Hijabnya Tersebar di Dunia Maya
Kata Alma Thania ketika foto tanpa hijabnya tersebar di dunia maya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Alma Thania, turut memeriahkan acara Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Bersama band pengiringnya, Alma tampil sebagai pembuka dan membawakan salah satu lagu barunya berjudul Maaf karya Pongki Barata.

Alma juga mengajak komedian sekaligus musisi, Dodit Mulyanto untuk berkolaborasi sore itu.

Kata Alma Thania Usai Foto Tanpa Hijabnya Tersebar di Dunia Maya

Dia kemudian menceritakan makna mendalam dari lagu tersebut. Sebagai wanita, Alma menyadari kalau dirinya cukup sulit untuk menyampaikan maaf lebih dulu kepada seseorang.

Lagu itu pun cukup menjadi pengingat bagi dirinya sendiri ketika egonya mulai muncul.

"Jadi lagu Maaf ini bercerita tentang minta maaf, karena jujur minta maaf itu sesuatu yang lumayan susah. Minta maaf walaupun kecil tapi itu maknanya besar banget," tutur Alma Thania.

"Itu masih anget banget rilisnya tanggal 29 September," sambungnya.

Setelah manggung, Alma kemudian menuju ke ruang artis yang sudah disiapkan pihak panitia.

Seorang netizen dalam akun X pun ada yang memergoki Alma tengah melepas hijab di hadapan seorang pria.

Halaman:
1 2
