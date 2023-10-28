Apakah Film Forrest Gump Diangkat dari Kisah Nyata?

JAKARTA - Film Forrest Gump menawarkan kisah menarik yang menginspirasi. Tak heran jika film yang dibintangi Tom Hanks ini sampai meraih enam piala Oscar pada 1995, dari Aktor Terbaik hingga Film Terbaik.

Popularitas Forrest Gump kemudian membuat publik penasaran apakah karakter utama dan kisah dalam film tersebut nyata atau sekadar fiksi semata? Namun Screen Rant memastikan, film tersebut hanya cerita fiksi.

Kisah Forrest Gump sebenarnya terinspirasi dari novel berjudul serupa karya Winston Groom yang dirilis pada 1986. Menariknya, novel itu ternyata sama sekali tidak memuat peristiwa sejarah seperti yang terdapat dalam filmnya.

Apalagi ada beberapa alur cerita yang terkesan jomplang dan tidak masuk akal. Meski begitu, beberapa orang meyakini bahwa film Forrest Gump diadaptasi dari kisah nyata karena berbagai peristiwa sejarah di dalamnya.

Beberapa dari peristiwa sejarah itu adalah Perang Vietnam, Pawai Anti-Perang Pentagon, hingga wawancara bersama John Lennon dalam Pertunjukan Dick Cavett. Tak heran jika kemudian penggarapan film Forrest Gump memakan waktu sampai 10 tahun.

Meski hanya film fiksi, namun karakter dan cerita film Forrest Gump memang sangat menarik untuk ditonton karena karakter inspiratif di dalamnya.*

