Klaim Belum Pernah Pacaran, Gia Sabila Ungkap Kriteria Pria Idamannya

JAKARTA - Penyanyi Gia Sabila mengaku sedang jomblo. Meski memiliki paras cantik dengan senyuman menggoda, namun pelantun Temu Bertamu itu mengklaim, belum pernah berpacaran selama 20 tahun hidup.

“Aku belum pernah pacaran. Makanya, aku jadi suka halu sama Kim Seon Ho (aktor populer Korea Selatan). Dia itu boyfriend material banget,” ujarnya kepada Okezone di Gedung Sindo, Jakarta Pusat, pada Senin (23/10/2023).

Gia Sabila mengungkapkan, karier musik menjadi salah satu alasannya masih betah menjomblo. Alasan lainnya, dia ingin fokus mengembangkan diri dan belum menemukan pasangan yang tepat untuk dijadikan pacar.

Lalu kriteria pria seperti apa yang diinginkan Gia untuk menjadi pacarnya? “Harus realistis ya. Aku berharap, punya pacar yang bertanggung jawab, pintar, punya pendirian, dan yang terpenting adalah seiman,” katanya menambahkan.

Sementara itu, Gia Sabila merilis single terbarunya berjudul Temu Bertamu, pada 8 September 2023. Lagu bergenre folk-Pop itu, menurutnya, bercerita tentang seseorang yang jatuh cinta pada sahabat sendiri.*

(SIS)