Biodata dan Agama Ihsan Luminaire, YouTuber yang Diduga Promosikan Judi Online

JAKARTA - Beberapa player e-Sport diduga turut mempromosikan judi online berkedok saweran saat live streaming di YouTube. Dari sederet player yang diungkap akun Twitter (kini X) @PartaiSocmed, ada nama Ihsan Luminaire.

YouTuber game itu kabarnya digadang-gadang menerima saweran dari admin judi online hingga Rp6,2 miliar. Terkait namanya yang terseret kasus dugaan judi online, Ihsan sempat memberikan pernyataannya.

“Sekarang, mata gue sudah terbuka. Dulu kan gue awam banget, jadi over react. Siapa sih yang tidak senang (disawer) kan? Gue akui gue salah, jadi ke depannya akan lebih baik. Kalau memang harus diperiksa, gue siap,” ujar Ihsan.

Lantas siapa sebenarnya Ihsan Luminaire? Pemilik nama asli Ihsan Besari Kusudana ini lahir di Jakarta, 23 tahun silam. Dia memulai karier profesionalnya sebagai gamer dengan bergabung dalam tim e-Sport The Prime.

Di bawah bendera The Prime, Ihsan kemudian berlaga di MPL Season 3 dan berhasil masuk 10 besar. Kariernya semakin bersinar setelah bergabung dengan EVOS Legends pada 23 Juli 2019. Dia sempat menjuarai MPL ID Season 4 dan Season 7.