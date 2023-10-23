Buntut dari Kasus Video Syur, Mimpi dan Karier Rebecca Klopper Terancam Hancur

JAKARTA - Rebecca Klopper sampai saat ini masih berurusan dengan kepolisian. Hal tersebut berhubungan dengan kasus dugaan video syur mirip dirinya.

Jelas saja, kasus tersebut membuat mimpi dan masa depan Rebecca pun terancam hancur. Hal ini juga diakui oleh tim kuasa hukumnya, Raudhah Mariyah.

"Rebecca pada saat video pertama beredar hancur masa depannya, hancur kariernya, mimpi-mimpinya kemudian dihantam dengan video-video lain, berarti kan ada tujuan," jelas Raudhah Mariyah.

"Iya (Rebecca rugi besar) itu ada lah, itu salah satu dampak yang tidak bisa dihindari dari korban, terkait pekerjaan," sambungnya.

Sebagai pengacara, Raudhah menyarankan Rebecca rehat sejenak dari kesibukannya sebagai figur publik. Bukan tanpa sebab, pasalnya Becca dianggap membutuhkan hal itu untuk pemulihan mentalnya.