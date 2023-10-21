Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rebecca Klopper Muncul Usai Video Syurnya Tersebar, Netizen: Aku Kalo Jadi Kakak Malu

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |12:30 WIB
Rebecca Klopper Muncul Usai Video Syurnya Tersebar, Netizen: Aku Kalo Jadi Kakak Malu
Netizen malu jadi Rebecca Klopper (Foto: Instagram/rklopper)
A
A
A

JAKARTA - Video syur mirip Rebecca Klopper kembali muncul belum lama ini. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini video syur tersebut muncul dengan durasi yang lebih lama, yakni 11 menit dan 1 menit 40 detik.

Kemunculan video syur tersebut jelas kembali mencuri perhatian. Bahkan mental kekasih Fadly Faisal itu semakin terguncang akibat hal tersebut.

Beruntung kini pelaku penyebaran video syur tersebut sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Kenyataan bahwa pelaku sudah tertangkap menjadi salah satu hal yang membuat kondisi Rebecca Klopper semakin membaik.

Saking membaiknya kondisi mental Becca ia pun kini sudah bisa dengan percaya diri muncul di depan publik. Meskipun sindiran tak tahu malu sempat dilayangkan padanya.

Hal tersebut bahkan sempat disampaikan salah satu netizen di fitur tanya jawab di Instagram Story. Dalam kolom tanya jawab, netizen tersebut menyebut bahwa dirinya akan merasa malu tampil di publik, apabila berada di posisi sang artis.

Rebecca Klopper

"Aku kalau jadi kakak malu lho (tampil) ke publik kakak," kata seorang netizen, di Instagram Story Rebecca Klopper.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/33/3118521/rebecca_klopper-og5H_large.jpg
Rebecca Klopper Belajar Motor Kopling Lewat Syuting Sinetron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086871/rebecca_klopper-S3uT_large.jpg
Fadly Faisal Pamer Pacar Baru, Rebecca Klopper Banjir Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988190/jelang-umrah-rebecca-klopper-sibuk-jalani-manasik-X7pCKx680j.jpg
Jelang Umrah, Rebecca Klopper Sibuk Jalani Manasik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2987804/diledek-netizen-saat-pakai-hijab-rebecca-klopper-sabar-ya-kan-baru-belajar-NP3QzIXmjM.jpg
Diledek Netizen saat Pakai Hijab, Rebecca Klopper : Sabar Ya, Kan Baru Belajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/33/2956929/rebecca-klopper-sambut-bahagia-vonis-penyebar-video-syur-tm5AwimJxq.jpg
Rebecca Klopper Sambut Bahagia Vonis Penyebar Video Syur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/33/2956928/video-syur-tersebar-rebecca-klopper-tatap-masa-depan-I8t8OudHaH.jpg
Video Syur Tersebar, Rebecca Klopper Tatap Masa Depan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement