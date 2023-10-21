Rebecca Klopper Muncul Usai Video Syurnya Tersebar, Netizen: Aku Kalo Jadi Kakak Malu

JAKARTA - Video syur mirip Rebecca Klopper kembali muncul belum lama ini. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini video syur tersebut muncul dengan durasi yang lebih lama, yakni 11 menit dan 1 menit 40 detik.

Kemunculan video syur tersebut jelas kembali mencuri perhatian. Bahkan mental kekasih Fadly Faisal itu semakin terguncang akibat hal tersebut.

Beruntung kini pelaku penyebaran video syur tersebut sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Kenyataan bahwa pelaku sudah tertangkap menjadi salah satu hal yang membuat kondisi Rebecca Klopper semakin membaik.

Saking membaiknya kondisi mental Becca ia pun kini sudah bisa dengan percaya diri muncul di depan publik. Meskipun sindiran tak tahu malu sempat dilayangkan padanya.

Hal tersebut bahkan sempat disampaikan salah satu netizen di fitur tanya jawab di Instagram Story. Dalam kolom tanya jawab, netizen tersebut menyebut bahwa dirinya akan merasa malu tampil di publik, apabila berada di posisi sang artis.

"Aku kalau jadi kakak malu lho (tampil) ke publik kakak," kata seorang netizen, di Instagram Story Rebecca Klopper.