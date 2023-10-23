Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting Selektif Pilih Pasangan, Takut Gagal dan Digunjing Orang Lagi

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |09:24 WIB
Ayu Ting Ting Selektif Pilih Pasangan, Takut Gagal dan Digunjing Orang Lagi
Ayu Ting Ting selektif pilih pasangan. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Ayu Ting Ting semakin berhati-hati memilih pasangan hidup. Hal ini lantaran kejadian percintaan yang tidak berjalan mulus di masa lalu. Mulai dari pernikahan yang berakhir perceraian hingga gagal menikah.

Ia sempat menikah dengan Henry Baskoro pada 2013 lalu. Pernikahan keduanya hanya bertahan sampai 20 hari.

Kemudian setelah delapan tahun menjanda, tepatnya di di tahun 2021 lalu, Ayu dikabarkan membatalkan rencana pernikahannya dengan Adit Jayusman. Padahal, kala itu rencana pernikahan keduanya sudah hampir rampung.

Kedua hal tersebut tentu menyisakan luka tersendiri di hati Ayu Ting Ting hingga akhirnya kini menjadi semakin selektif dalam memilih pasangan untuk dijadikan imam dalam keluarga.

"Kalau lu tanya lebih takut, pasti lah. Walaupun orang bilang, 'Enggak boleh (takut), kalau lu begitu mulu, lu enggak akan nikah dapat jodoh'," ucap Ayu Ting Ting pada Wendy Cagur melalui saluran YouTube Wendi Cagur, Senin (23/10/2023).

Namun dirinya menegaskan rasa takutnya ini merupakan salah satu bentuk kehati-hatian agar tidak salah dalam memilih pasangan lagi seperti sebelumnya.

"Sebenarnya gua bukan takut tapi jauh lebih hati-hati. Semua harus gua pahamin dulu. Apalagi gua sudah punya anak ya, jadi jangan sampai salah lagi ngelangkah tuh. gua enggak mau," tutur Ayu Ting Ting.

Halaman:
1 2
