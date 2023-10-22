Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ramah, Taecyeon Beri Fans Hadiah dan Pelukan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |07:01 WIB
Ramah, Taecyeon Beri Fans Hadiah dan Pelukan
Taecyeon peluk fans di Fanmeeting (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Taecyeon menggelar fanmeeting Ok fine day with Taecyeon Specialty in Jakarta 2023 di The Kasablanka Hall, Sabtu 21 Oktober 2023 dengan meriah. Member boy grup 2PM ini terlihat sangat ramah pada penggemarnya. Dirinya memberikan banyak hadiah untuk penggemar hingga pelukan hangat.

Kedua hal tersebut dilakukannya dari awal acara hingga acara berakhir. Pertama, Taecyeon bermain tebak-tebakan dengan menjawab tiga teka-teki. Setelah dia berhasil menjawab teka-teki dengan benar, dirinya langsung memberikan hadiah untuk penggemarnya berupa mewujudkan keinginan para penggemar.

Sebagai informasi, seluruh penggemar sudah diminta menuliskan harapannya untuk Taecyeon. Jadi, ketika selesai bermain game, Taecyeon langsung memilih tiga kertas yang berisi harapan penggemar.

Ramah, Taecyeon Beri Fans Hadiah dan Pelukan

Hadiah pertama yakni Taecyeon mewujudkan harapan penggemarnya dengan menyanyikan lagu selamat ulang tahun serta peluk dan foto bersama. Hadiah kedua dan ketiga pun tidak berbeda jauh yakni berfoto bersama dan berpelukan. Tentu hal ini merupakan sebuah hal yang luar biasa karena tidak semua aktor dan artis KPop melakukan hal ini.

Melihat semua hadiah tersebut membuat seluruh penonton berteriak histeris. Namun hal tersebut tidak menghentikan Taecyeon untuk memberikan hadiah menarik lainnya.

Dalam permainan kedua, Taecyeon memberikan lima hadiah menarik kepada penggemar yang telah diundi secara acak.

Hadiah pertama, Taecyeon memberikan tumblr official merchandise miliknya yang telah dihias dengan berbagai gambar hasil karyanya sendiri. Kedua, dirinya menyiapkan hadiah berupa kaos merchandise miliknya yang telah dihiasi gambar karyanya. Hadiah selanjutnya, Taecyeon mengajak penggemar selfie menggunakan kamera miliknya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
