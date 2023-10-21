Malam Ini, Saksikan Panggung Spektakuler Kilau Raya MNCTV 32

JAKARTA - Puncak perayaan HUT ke-32 MNCTV akan digelar pada malam ini (21/10/2023). Ada panggung spektakuler dengan suguhan spesial dari para bintang tamu yang akan menghibur para pemirsa setia MNCTV.

“Ada aksi panggung superband, duel fantastis master magician, keseruan game show keluarga, hingga kolaborasi spektakuler di Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32," kata Tantan Sumartana, Managing Director MNCTV dalam keterangannya.

BACA JUGA: Demian dan Limbad Bakal Battle di Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32

Dalam lanjutan keterangannya, dia menambahkan, "Kami berharap, MNCTV bisa lebih dekat di hati para penontonnya. Selain itu, bisa tetap konsisten menyuguhkan tayangan menghibur dan bermanfaat bagi masyarakat luas."

Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32 akan menghadirkan sederet line-up spesial, dari Slank, Bagindas, Inul Daratista, Iis Dahlia, Ayu Ting Ting, Happy Asmara, Lesti Kejora, Aisha Keem, dan Farel Prayoga.