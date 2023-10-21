Advertisement
MUSIK

4 Fakta Unik Roman Picisan, Lagu Dewa 19 yang Buat Once Stres

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |10:30 WIB
4 Fakta Unik <i>Roman Picisan</i>, Lagu Dewa 19 yang Buat Once Stres
4 Fakta Unik Lagu Roman Picisan.
A
A
A

JAKARTA - Ternyata, ada fakta unik di balik lagu Roman Picisan yang diciptakan Ahmad Dhani pada 1997. Track dalam album ‘Bintang Lima’ itu merupakan salah satu tembang populer Dewa 19. 

Rupanya, ada fakta menarik di balik lagu Roman Picisan yang perlu Anda ketahui seperti diulas Okezone berikut ini.

1.Diciptakan untuk Ari Lasso

Dalam YouTube VIDEO LEGEND, pada 7 Maret 2020, Ahmad Dhani mengatakan, lagu Roman Picisan memang diciptakannya khusus untuk mantan vokalis Dewa 19, Ari Lasso. Sayang, kala itu Lasso memutuskan hengkang untuk menjalani rehabilitasi narkoba. Alhasil, lagu itu akhirnya dinyanyikan penggantinya, Once Mekel . 

2.Membuat Once Stress

Masih dari video yang sama, Ahmad Dhani juga mengungkap jika Once sempat begitu stress saat harus menyanyikan lagu Roman Picisan. Pasalnya, Dhani mengharuskan dia menghadirkan suara merdu khas Ari Lasso.

Halaman:
1 2
