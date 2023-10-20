Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Karina Nadila Mengaku Hampir di DO Gegara Terlalu Lama Mengerjakan Tesis

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |03:30 WIB
Karina Nadila Mengaku Hampir di DO Gegara Terlalu Lama Mengerjakan Tesis
Karina Nadila hampir di DO dari kampus (Foto: Instagram/karinanadila8921)
A
A
A

JAKARTA - Karina Nadila membongkar fakta terkait pendidikan S2-nya. Kepada awak media, bintang film Imperfect itu mengatakan bahwa ia hampir drop out (DO) lantaran terlalu lama menyelesaikan tesis untuk pendidikan S2-nya.

Bukan tanpa sebab, pasalnya artis 31 tahun itu terpaksa menunda tesisnya karena pandemi Covid-19.

"Jadi sebenernya aku tuh udah masuk S2 tuh dari tahun ya pokoknya udah hampir di DO, karena tesis itu enggak kelar-kelar," ujar Karina Nadila di kawasan Ampera Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Terus pandemi kan enggak ke kampus, jadi makin mager (malas gerak) ngerjainnya. Maap saya bukan Maudy Ayunda soalnya," sambungnya sambil tertawa.

Tak hanya itu, disaat bersamaan Karina juga tengah hamil tujuh bulan. Namun, lantaran sudah ada ancaman DO, ia pun berusaha keras untuk menyelesaikan tesisnya.

Halaman:
1 2
