Keluarga Gigi Hadid Diduga Dapat Ancaman Pembunuhan usai Bela Palestina

LOS ANGELES - Keluarga Gigi Hadid mendapat ancaman usai mereka blak-blakan memberi dukungan untuk Palestina. Keluarga selebriti yang berdarah Timur Tengah ini diduga menerima ancaman pembunuhan atas dukungan mereka.

Dilansir TMZ, Jumat (20/10/2023), sumber yang mengetahui secara langsung memberi tahu bahwa setiap anggota keluarga Hadid termasuk Gigi, Bella, Anwar.

Bahkan, orang tua mereka, Mohamed dan Yolanda mendapat pesan-pesan tidak menyenangkan soal ancaman nyawa. Ancaman pembunuhan ini datang melalui berbagai media termasuk email, media sosial, dan bahkan telepon seluler mereka sendiri.

Tak sampai di situ, nomor telepon beberapa anggota keluarga Hadid telah bocor secara online selama seminggu terakhir. Dengan kata lain, nomor mereka telah dibocorkan dan ada orang-orang yang secara acak menyerang mereka.

Tak tinggal diam, sang ayah, Mohamed Hadid pun mengambil tindakan terkait ancaman untuk keluarga mereka. Hadid diketahui sedang mempertimbangkan untuk melaporkan ancaman ini ke FBI.