HOME CELEBRITY MOVIE

Mini Seri Tom and Jerry Hadirkan Pemandangan Singapura

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |22:30 WIB
Mini Seri Tom and Jerry Hadirkan Pemandangan Singapura
Mini seri Tom and Jerry (Foto: Cartoon Network)
A
A
A

JAKARTA - Mini seri Tom And Jerry kembali hadir. Unik, mini seri ini akan membawa penonton menikmati pemandangan dari negara Singapura.

Mini seri Tom And Jerry akan pertama kali ditayangkan di Cartoon Network, Saluran YouTube Cartoon Network Asia, dan HBO GO mulai Sabtu, 21 Oktober.

Christopher Ho, Head of Kids– Warner Bros. Discovery Asia Tenggara, menyatakan: “Ini adalah sebuah hal yang penting bagi kami untuk menciptakan cerita-cerita dan lingkungan yang autentik ‘Singapura’ — dan di saat yang sama menghormati gaya animasi yang istimewa dan selera humor yang membuat Tom and Jerry dicintai selama beberapa generasi. Tonton tingkah mereka saat mereka mencicipi makan lokal durian atau Ice Kachang, serta momen bertemu Merli—sebuah karakter yang terinspirasi oleh mitos Singapura, Merlion — di lokasi-lokasi ikonis seperti Botanic Gardens, Sentosa, dan Marina Bay.”

Mini Seri Tom and Jerry Hadirkan Pemandangan Singapura

Tom and Jerry adalah salah satu waralaba animasi terkemuka di bawah naungan Warner Bros. Discovery dengan jangkauan sosial global mencapai 50 juta dan hampir 30 miliar menit tontonan di saluran YouTube Warner Bros. Kids. Sejauh ini, telah ada lebih dari 500 episode dan 15 film dalam sejarahnya yang berlangsung selama 83 tahun, bahkan meraih tujuh Penghargaan Akademi.

Halaman:
1 2
