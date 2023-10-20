Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Festival Jakarta World Cinema Week Akan Hadirkan 90 Film dari 54 Negara

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |10:11 WIB
Festival Jakarta World Cinema Week Akan Hadirkan 90 Film dari 54 Negara
Festival Jakarta World Cinema Week akan hadirkan 90 film dari 54 negara. (Foto: Instagram/@jakartaworldcinemaweek)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia yang menjadi tuan rumah dalam acara festival film Jakarta World Cinema Week (JWCW). Di tahun keduanya ini, JWCW menghadirkan 90 Film dari 54 negara.

Prisia Nasution sebagai sutradara film Melukis Luka dan juga bintang film Koridor garapan Indra Gunawan begitu antusias jelang penayangan filmnya.

Menurutnya, JWCW ini sebagai pembuktian bahwa karya anak bangsa akan terus diapresiasi termasuk insan perfilman yang terlibat, baik sebagai aktor maupun di balik layar.

"Semoga semakin baik, semakin banyk (sineas) juga. Saya lah gitu bukti nyata kalau kita ingin membuat film terbaik, mau berperan di depan layar maupun di belakang pasti ada festival yang akan mensupport film kita, salah satunya di JWCW ini," ujar Prisia di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

"Ketika kita jujur dalam membuat film, pasti akan ada apresiasinya," sambungnya.

Halaman:
1 2 3
