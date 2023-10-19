Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Cinta Laura Pernah Tolak Tawaran Jadi Menteri

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |21:30 WIB
Cerita Cinta Laura Pernah Tolak Tawaran Jadi Menteri
Cerita Cinta Laura menolak tawaran menteri (Foto: IG Cinta)
JAKARTA - Cinta Laura ternyata pernah mendapatkan tawaran menteri. Entah siapa yang menawari, Cinta Laura menolak tegas tawaran tersebut.

Cinta Laura tak ingin dengan tawaran tersebut. Menurut Cinta posisi menteri akan memaksanya menjalani kehendak seseorang. Prinsip ini lah yang ditolak oleh Cinta.

Cerita Cinta Laura Pernah Tolak Tawaran Jadi Menteri

"Aku enggak mau dipaksa harus mengikuti values orang lain yang bertolak belakang sama aku," kata Cinta Laura di YouTube Indomusik Talk, Kamis (19/10/2023).

Kemudian, Cinta Laura sering melihat, posisi menteri banyak mengubah sikap seseorang. Politik lah yang menurut Cinta mengubah sikap seseorang.

"Aku sering ngeliat politis di luar sana, awalnya kelihatan open minded dan pinter banget dan punya values yang anak muda punya. Tapi, begitu masuk politik langsung berubah karena mereka jadi puppet orang lain," tegas Cinta Laura.

