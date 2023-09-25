Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cinta Laura: Perempuan Harus Luar Biasa

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |01:03 WIB
Cinta Laura: Perempuan Harus Luar Biasa
Cinta Laura soal kesetaraan gender (Foto: IG Cinta Laura)
A
A
A

JAKARTA - Cinta Laura Kiehl getol membahas kesetaraan gender. Lewat sebuah video pendek, ia mengutarakan pemikirannya melalui akun instagram pribadinya.

Dalam video itu, Cinta Laura mengait-ngaitkan dengan Film Barbie, mengangkat pesan tentang kesetaraan gender. Artinya, perempuan memiliki hak untuk berkarier, memiliki ambisi, dan mengambil peran aktif dalam menghadapi tantangan hidup.

"Your body mempunyai niat baik untuk menyakinkan anak muda, terutama anak perempuan diluar sana. Mereka mampu mempunyai apapun mereka inginkan,"ujar Cinta Laura melalui video pendek di akun instagram pribadinya, dikutip Senin (25/9/2023).

Cinta Laura: Perempuan Harus Luar Biasa

"Apapun yang ada di film Barbie, bisa kasih dampak sebaliknya bagi kaum perempuan yang selama ini,"lanjut dia.

Cinta Laura berbicara soal kesetaraan dan kesehatan bagi perempuan untuk menunjukkan kemampuan, bakat untuk meng-upgrade dirinya.

"Feminisme artinya sebagai gerakan memperjuangkan hak perempuan, perempuan diberikan kesempatan sama seperti laki-laki untuk merealisasikan ekspresi mereka," ucap Cinta Laura

“Sebuah gerakan memperjuangkan hak perempuan, agar mereka diperjuangkan sebagai perempuan sebenarnya, manusia dapat memilih jalan hidupnya sendiri, dihormati dan didengar," lanjut dia.

Cinta Laura juga mengingatkan perempuan untuk memperhatikan soal kecantikan serta penampilan. Pasalnya, bermula dari persoalan ini, perempuan dinilai sangat rentan mendapatkan intimidasi dari orang lain.

"Perempuan harus luar biasa, cantik tetapi jangan terlalu cantik sampai membuat orang tergoda, membuat orang, harus kurus tetapi jangan terlalu kurus. Harus pintar tetapi harus mengevakuasi jangan sampai diintimidasi orang lain,"imbuhnya.

"Intinya sebagai perempuan, kita sangat rentan dihakimi orang dan perjalanan masih panjang melepaskan masalah didalam masyarakat. Kita pelajari dari film Barbie, kita kaum perempuan bisa dan ada di posisi sekarang, karena perjuangan para perempuan tangguh ada sebelumnya,"tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
