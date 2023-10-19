Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Akui Tak Mampu Nafkahi Irish Bella, Rumah Terpaksa Disewakan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |14:28 WIB
Ammar Zoni tak mampu nafkahi Irish Bella (Foto: IG Irish Bella)
A
A
A

JAKARTA - Kehidupan rumah tangga Ammar Zoni dan Irish Bella menjadi sorotan. Hal itu karena Ammar Zoni kembali tertangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba.

Karena kejadian tersebut, ayah dua anak itu harus menjalani masa hukuman di Rutan Pondok Pinang selama 7 bulan. Hal tersebut tentu saja menguras seluruh tabungannya, hingga perekonomiannya sedang menurun.

Meski demikian, selama berada di masa tahanan dia masih menafkahi keluarganya. Namun hanya sampai bulan ketiga saja.

"Gue masih tanggung jawab sampai bulan ketiga pake tabungan gue setelah itu gue mulai dari nol lg. (Tabungan) habis 7 bulan nggak ngapa-ngapain," ujar Ammar Zoni seperti dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Kamis (19/10/2023).

Ammar mengaku setelah tiga bulan dia sudah tidak sanggup menafkahi keluarganya. Bahkan dia meminta sang istri untuk menyewakan rumah barunya itu.

"Dia pindah ke rumah orang tuanya. More complicated," ucapnya.

Halaman:
1 2
