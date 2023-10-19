Advertisement
Gideon Tengker Kecewa, Rieta Amilia Beta Kembali Absen di Sidang Harta Gana-gini

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |15:00 WIB
Gideon Tengker Kecewa, Rieta Amilia Beta Kembali Absen di Sidang Harta Gana-gini
Gideon Tengker kecewa Rieta Amalia kembali absen di sidang harta gana-gini (Foto: Okezone)
JAKARTA - Gideon Tengker kembali menghadiri sidang gugatan perdata terhadap mantan istrinya, Rieta Amilia Beta, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Kamis (19/10/2023). Gideon, yang juga adalah ayah Nagita Slavina, datang bersama kuasa hukumnya, Erles Rareral, dan timnya.

Dalam sidang kali ini, Gideon harus kembali merasakan kekecewaan karena Rieta Amilia Beta kembali tidak hadir dalam mediasi hari ini.

Ariesa Prahara, pengacara dari pihak Rieta Amilia Beta, mengungkapkan sidang mediasi masih belum dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran dari pihak tergugat, yaitu Rieta Amilia Beta.



Ariesa mengaku tidak memiliki informasi pasti mengenai alasan absennya klien tersebut. Dia hanya diberi tugas oleh firma hukumnya untuk mewakili Rieta di persidangan.

"(Sidang mediasi) Masih belum bisa (berjalan) karena prinsipal (Rieta Amilia Beta-red) harus hadir," kata tim pengacara Rieta Amilia Beta, Ariesa Prahara, di PN Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2023).

"Saya juga kurang paham. Saya hanya diberi informasi tidak datang," sambungnya.

Sementara itu, Gideon melalui kuasa hukumnya menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran Rieta hari ini. Erles menyampaikan, "Jujur, klien kami sangat kecewa, tapi Om Gideon berpesan kepada saya, 'saya selalu diabaikan'."

