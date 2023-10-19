Syahnaz Ungkap Doa yang Dipanjatkan Selama Umrah Bareng Suami

JAKARTA - Syahnaz Sadiqah dan Jeje Govinda baru saja selesai menjalankan ibadah umrah. Selama beribadah ke Tanah Suci, tentunya ada sejumlah doa yang dipanjatkan oleh pasangan ini.

Kepada awak media, adik kandung Raffi Ahmad ini mengaku banyak berdoa untuk keluarganya. Ia bahkan berharap agar keluarganya selalu diberi kesehatan serta kebahagiaan.

"Doa untuk keluarga, anak-anak, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Semoga jadi saleh, salehah," ujar Syahnaz belum lama ini.

"Doain juga buat Aa Raffi, mbak Gigi sama keponakan-keponakan semua," sambungnya.

Terkait doa menambah momongan, Syahnaz menyebut bahwa ia tidak mengutamakan hal itu. Mengingat, ia sendiri sudah memiliki sepasang anak kembar.