MUSIK

Tangis Mahalini Pecah di Konser Fabula 2.0, Teringat Mendiang Ibunda Tercinta

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |01:22 WIB
JAKARTA – Tangis Mahalini pecah di atas panggung konser Fabula 2.0 di Basket Hall Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10/2023). Tunangan dari Rizky Febian itu teringat sosok mendiang ibunda tercinta, Ni Nyoman Serini.

Mahalini sedih lantaran saat dirinya berhasil menggapai salah satu impian, tak ada sosok ibunda tercinta yang menemani. Ibunda Mahlini, Ni Nyoman Serini telah berpulang pada Juli 2021.

Mahalini menangis saat memperkenalkan keluarganya kepada para penonton, di mana disorot ada ayah, kakak dan kakak ipar Mahalini, beserta foto mendiang ibunda Mahalini yang diletakkan di kursi.

Mahalini tak kuasa menahan tangis saat mengenang masa kecilnya, di mana dirinya sejak kecil begitu dekat dengan mendiang ibunda tercinta. Momen itu diungkap di atas panggung usai dirinya membawakan lagu Putar Waktu.

Putar Waktu menceritakan seseorang yang ingin kembali ke masa kecilnya. Sehingga saat menyanyikan lagu tersebut, terpampang di layar besar foto-foto kenangan masa kecil Mahalini bersama keluarga, termasuk mendiang ibundanya.

Mahalini

Mahalini pun mengaku merindukan momen tersebut lantaran kala itu masih bisa bermanja-manja ria dengan kedua orangtuanya, terlebih kepada sang ibu yang sangat dekat dengannya.

Bahkan, Mahalini hanya tinggal berdua dengan sang ibu saat berada di Jakarta sebelum kepergiannya. Mahalini yang semula menetap di Bali, memutuskan untuk merantau ke Jakarta ditemani ibundanya demi meneruskan karier bermusiknya setelah mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol.

"Saya begitu kangen dengan masa kecil saya, karena saya salah satu anak yang sangat manja sekali. Saya salah satu anak yang dekat dengan orangtua saya, termasuk mama saya yang paling dekat," ujar Mahalini menitikkan air mata.

