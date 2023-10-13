Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jennifer Coppen Ungkap Alasan Memilih Menikah Usai Melahirkan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |02:30 WIB
Jennifer Coppen Ungkap Alasan Memilih Menikah Usai Melahirkan
Jennifer Coppen ungkap alasan menikah usai melahirkan (Foto: Instagram/jennifercoppenreal20)
A
A
A

JAKARTA - Jennifer Coppen dan Dali Wassink telah meresmikan hubungan mereka dalam ikatan pernikahan. Bahkan pernikahan mereka digelar selang satu bulan Jennifer Coppen melahirkan buah hatinya yang pertama.

Terkait keputusannya untuk menikah setelah melahirkan, Jennifer pun sempat membeberkan hal tersebut melalui akun Instagram Storynya. Ia bahkan mengaku tidak ingin berbohong dengan menikah lebih dulu dan lama melahirkan buah hatinya.

"Daripada aku buru-buru nikah, terus 5 bulan setelah itu brojol, jadi aku kayak nggak mau bohong aja gitu," ujar Jennifer dalam video yang diunggah di akun @igtainmentupdates.

Perempuan 22 tahun ini mengaku sama sekali tak masalah jika dirinya mendapatkan hujatan dari netizen lantaran keputusannya untuk menikah setelah melahirkan. Bahkan ia mengaku ingin berusaha untuk memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan.

"Jadi aku terima hujatannya gapapa, karena itu kesalahan aku juga," jelasnya.

"Tapi setelah itu aku akan berusaha memperbaiki diri daripada aku mencoba menutupi kesalahan aku," sambungnya.

Jennifer Coppen

Halaman:
1 2
