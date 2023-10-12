Jennifer Coppen Baru Menikah Usai Melahirkan, Netizen: Salut Sama Jalan Pikiran Lu

JAKARTA - Artis Jennifer Coppen akhirnya resmi menikah dengan Deli Wassink. Pernikahan keduanya diketahui berlangsung pada Selasa, 10 Oktober kemarin.

Sebelumnya, pada 28 Agustus 2023, Jennifer Coppen baru saja melahirkan buah hatinya bersama Dali. Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut bahkan diberi nama Kamari Sky Wassink.

Setelah kurang lebih 1,5 bulan melahirkan buah hatinya, pasangan kekasih ini akhirnya memilih untuk menggelar pernikahan dengan konsep garden party. Bahkan dalam unggahannya di Instagram, Jennifer Coppen turut membagikan momen ijab kabul antara dirinya dan sang kekasih, berikut kalimat-kalimat romantis.

"Aku memilihmu lagi dan lagi di awal dan akhir hari, tak peduli musim apa, tak peduli usia," tulis Jennifer Coppen.

"Aku memilihmu untuk berjuang dan sukses bersama, untuk bangkit dan bangun bersama, untuk mencintai dan menjadi tua bersama. Aku memilihmu untuk selalu ada di sisiku," lanjutnya.

Meski sempat dihujat lantaran hamil di luar nikah, artis 22 tahun ini memilih untuk tak memedulikan hal tersebut. Akan tetapi, usai munculnya foto pernikahan, netizen justru tampak membenarkan apa yang telah dilakukan oleh bintang film Generasi 90an Melankolia tersebut.