Komedian Dustin Tiffani Bahas Rencana Nikahi sang Kekasih

JAKARTA - Komedian Dustin Tiffani mengaku kalau dirinya belum terburu-buru menikah pacarnya, Ditha Rizky Amalia. Pasalnya, ia masih fokus pada kariernya di dunia hiburan.

Dustin Tiffani sebenarnya sudah ada niat menikahi pacarnya. Namun, ia menunggu momen yang tepat untuk berumah tangga meski usianya telah memasuki kepala tiga.

"Niat mah ada, niat bukan secepatnya tapi setepatnya, karena dengan sesuatu yang tepat, intinya menghasilkan sesuatu hal yang akurat,"ujar Dustin Tiffani saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2023).

Untuk saat ini, orangtua juga tidak memaksakan Dustin buru-buru menikah. Intinya, ia bisa menikah bila memang sudah siap.

"Oh orangtua nggak menekankan untuk itu, sedari gue aja yang udah siap, kalau udah siap tinggal ngomong antara kedua keluarga," ucap Dustin Tiffani.