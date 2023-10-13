5 Minggu Lagi Lahiran, Denise Chariesta Disemprot Ibunda Gegara Ingin Minta Uang ke Mantan

Denise Chariesta disemprot ibunda gegera berkeinginan untuk minta uang ke mantan (Foto: Instagram @denisechariesta91)

JAKARTA - Kurang lebih lima minggu lagi, Denise Chariesta akan melahirkan buah hati pertamanya. Di tengah momen bahagia menyambut calon buah hatinya, perasaan Denise justru bingung lantaran ada banyak kebutuhan sang bayi yang hingga kini belum dipersiapkan.

Bukan tanpa sebab, pasalnya ayah dari bayi yang dikandung Denise telah pergi meninggalkannya. Nahasnya, pria tersebut juga enggan membiayai persalinan apalagi perlengkapan calon anaknya.

"Duh stres nih mah, lima minggu lagi lahiran loh," ujar Denise di Instagram saat tengah mengobrol dengan ibundanya.

"Udah belanja peralatan bayi banyak banget, pusing bapaknya nggak mau bayarin lagi," sambungnya.

Mendengar ucapan Denise, ibundanya sontak emosi. "Ih, masih ngarep. Gila kali,".

Dalam video tersebut Denise mengeluh soal TikTok Shop yang telah ditutup oleh pemerintah. Agaknya, kondisi keuangan Denise sedikit terganggu lantaran hal tersebut, mengingat, ia kerap berjualan produk dagangannya di aplikasi tersebut.

"Tiktok shop tutup ini kemarin. Tadi nggak mau minta lagi," tuturnya.