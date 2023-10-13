Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Apakah Film Human Centipede Diangkat dari Kisah Nyata?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |06:30 WIB
Apakah Film <i>Human Centipede</i> Diangkat dari Kisah Nyata?
Apakah film Human Centipede diangkat dari kisah nyata? (Foto: IFC Films)
JAKARTA - Apakah film Human Centipede diangkat dari kisah nyata? Ini adalah salah satu pertanyaan terbanyak tentang film yang terkenal dengan adegan brutal yang menjijikkan tersebut.

Film Human Centipede merupakan sebuah trilogi di mana terdapat tiga film yang berkaitan dengan inti cerita yang sama: pembuatan manusia kelabang.

Sekuel pertama film garapan sutradara Tom Six ini dirilis pada 2009 dan bercerita tentang seorang ahli bedah asal Jerman yang menculik tiga orang turis. Ketiganya kemudian disiksa sebelum akhirnya dioperasi guna menyambung mulut dengan anus mereka hingga membentuk manusia kelabang.

Pada sekuel keduanya yang dirilis pada 2011, film Human Centipede semakin menyuguhkan adegan brutal. Hingga sekuel terakhirnya menuai cemoohan pencinta film lantaran dinilai terlalu 'mengobral' adegan brutal yang menggambarkan proses pembuatan manusia kelabang.

Apakah film Human Centipede diangkat dari kisah nyata? (Foto: IFC Films)

Lalu pertanyaannya kemudian apakah film Human Centipede diangkat dari kisah nyata? Jawabannya adalah tidak. Sepanjang sejarah, tidak ada kasus manusia kelabang seperti yang ditampilkan dalam film tersebut.

Namun begitu, kebrutalan ahli bedah yang disajikan dalam film ini memang terinspirasi dari kisah nyata. Sutradara Tom Six mengatakan, awal mula dirinya ingin membuat film ini adalah karena lelucon.

Dirinya berpikir untuk 'menghukum' para pelaku paedofilia dengan menjadikannya manusia kelabang. "Aku merasa, hukuman terbaik untuk mereka adalah menjahit mulutnya ke bokong seorang sopir truk," katanya kepada The Guardian, pada Mei 2018.

Tom mengaku, ide gila itu begitu melekat dalam kepalanya hingga dia meminta mantan pacarnya untuk merangkak untuk mendapatkan posisi manusia kelabang yang diinginkannya.

Halaman:
1 2
