HOME CELEBRITY MOVIE

Naruto: Shippuden Chapter 397, Tonton Streaming di GTV Pukul 17.15 WIB

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |15:38 WIB
Naruto: Shippuden Chapter 397, Tonton Streaming di GTV Pukul 17.15 WIB
Ilustrasi Naruto Shippuden (Foto: Comicbook)
A
A
A

JAKARTA- GTV kembali menayangkan Chapter 397 Naruto: Shippuden berjudul Seseorang yang Pantas Menjadi Pemimpin dan Malam Sebelum Ujian Kedua, pada Jumat (13/10/2023), pukul 17.15 WIB. Episode terbaru ini bisa ditonton secara streaming melalui link ini.

Chapter 397 menampilkan beberapa cerita tambahan yang tidak ada dalam versi manga. Salah satunya mengenai ujian chunin yang dilakukan ninja pada seluruh desa. Ujian tersebut akan fokus pada karakter Sakura, Ino, Chouji, Tenten, Hinata, Kiba, Sai, Lee, dan Shino.

Mereka harus melewati serangkaian tes tertulis hingga fisik agar bisa menjadi ninja dengan tingkatan chunin.

Tidak hanya itu, para ninja tingkatan genin ini panik saat harus melewati rangkaian tes tertulis.

Pasalnya tes tersebut dibuat oleh Shikamaru yang merupakan ninja paling cerdas di Konoha. Jika salah menjawab, maka mereka secara otomatis tidak akan bisa lanjut ke tahap berikutnya.

Pada teaser video Chapter 397 ini, ada siluet Sakura teringat kenangannya bersama Sasuke dan Naruto yang sering bertengkar agar bisa lolos dalam tes ninja. Ada pula adegan di mana para ninja harus melewati tes selanjutnya.

