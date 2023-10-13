Intip Momen Manis Aziz Hedra dan Mawar Eva De Jongh

JAKARTA - Aziz Hedra sudah mulai merambah kancah internasional. Setelah single pertamanya, “Somebody’s Pleasure”, menjadi viral di 13 negara dan Masuk menjadi artist pilihan Spotify Radar Global mewakili Indonesia yang membuat wajahnya terpampang di billboard besar di Times Square, Manhattan, New York.

Dengan prestasi tersebut, pria kelahiran 20 Juni ini dikabarkan akan menjalin kerjasama dengan Mawar De Jongh.

“Buat aku ini sih beneran seneng banget, karena ini salah satu kerjasama yang tidak disangka-sangka terjadi. Terlebih dia kan saat ini cukup padat ya, tapi bisa kejadian kita luangkan waktu untuk bertukar pikiran,” ujar Aziz Hedra.

Aziz Hedra yang belum lama ini baru saja merilis single terbarunya yang berjudul No More You And I selalu mencari cara dan metode baru untuk menyebarkan tentang lagu barunya tersebut. Dan kesempatan ini tentunya tidak ia sia-siakan.

“Beruntung banget kita pas dikasih kesempatan bertemu. Akhirnya kita sempatkan untuk create sesuatu, dan akhirnya kita mencoba membuat cover version untuk 2 lagu. Yang pertama kita membawakan lagu aku No More You and I dan yang satu lagu aku belom bisa sebut judulnya hehehe,” tambah Aziz.

