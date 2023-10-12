Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Potret Selebgram Agnes Yunike, Cantik Bak Idol K-Pop

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |22:49 WIB
5 Potret Selebgram Agnes Yunike, Cantik Bak Idol K-Pop
Potret cantik Agnes Yunike. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Agnes Yunike merupakan selebgram Tanah Air yang sukses mencuri perhatian. Paras cantik dan penampilan bak idol K-Pop membuat netizen betah melihat unggahannya.

Kini, akun Instagram Agnes Yunike, @agnesyunikee sudah memiliki lebih dari 280 ribu pengikut, dilihat pada Kamis (12/10/2023). Ia pun rajin membagikan potret-potret cantiknya di setiap kesempatan.

Berikut ini Okezone hadirkan 5 potret cantik Agnes Yunike yang cantiknya bak idol K-Pop.

1. Wajah Oriental


Agnes Yunike memiliki wajah oriental dan punya gaya berpakaian yang fashionable. Kecantikan mahasiswi Universitas Tarumanegara ini tampaknya mampu meluluhkan hati kaum adam.

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita celebrity lainnya
