5 Potret Selebgram Agnes Yunike, Cantik Bak Idol K-Pop

JAKARTA - Agnes Yunike merupakan selebgram Tanah Air yang sukses mencuri perhatian. Paras cantik dan penampilan bak idol K-Pop membuat netizen betah melihat unggahannya.

Kini, akun Instagram Agnes Yunike, @agnesyunikee sudah memiliki lebih dari 280 ribu pengikut, dilihat pada Kamis (12/10/2023). Ia pun rajin membagikan potret-potret cantiknya di setiap kesempatan.

Berikut ini Okezone hadirkan 5 potret cantik Agnes Yunike yang cantiknya bak idol K-Pop.

1. Wajah Oriental





Agnes Yunike memiliki wajah oriental dan punya gaya berpakaian yang fashionable. Kecantikan mahasiswi Universitas Tarumanegara ini tampaknya mampu meluluhkan hati kaum adam.