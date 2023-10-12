Cuma Minta Cerai, Hana Hanifah Tak Ajukan Harta Gana-Gini: Mas Kawin Aja Diambil Lagi

JAKARTA - Hana Hanifah akhirnya mantap untuk bercerai dari sang suami. Hana telah memberikan kuasa kepada pengacaranya, Acong Latif untuk mengajukan gugatan cerai sejak 8 Oktober 2023 lalu.

Hana berbagi kisah mengenai permasalahan rumah tangganya. Dia juga sempat menyinggung soal nafkah yang tak pernah didapatkannya dari Randy. Bahkan, Hana Hanifah juga tak pernah berkomunikasi soal jatah bulanan yang biasa diterima oleh seorang istri dalam kehidupan rumah tangga pada umumnya.

BACA JUGA: Ternyata Ini Alasan Sebenarnya Hana Hanifah Gugat Cerai Suami

"Nafkah batin terpenuhi mungkin yaa, kalau nafkah (lahir) kayaknya nggak ya, tegas aja iya apa nggak. Nggak ada omongan kamu segini (uang) kamu segini jadi ya yaudah lah, gak ada aku minta segini segini," ujar Hana Hanifah di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2023).

Disinggung soal harta gana-gini yang seringkali menjadi pokok pembahasan saat perceraian, Hanna langsung merespons dengan seulas senyum. Pasalnya, Hana merasa tak perlu menuntut harta gana-gini lantaran melihat sikap tak etis yang ditunjukkan Randy dimana malah meminta kembali mahar dan seserahan yang pernah diberikan untuk Hana.

Dia tak habis pikir, bagaimana bisa mahar dan seserahan yang telah diberikan sebagai hak sepenuhnya bagi seorang wanita malah diminta untuk dikembalikan? Hal ini pula yang menjadi pertimbangan Hana untuk segera bercerai dari Randy yang dinilainya melakukan kesalahan sangat fatal.

"Nggak ada harta gana-gini, mba boro-boro dibeliin rumah, mas kawin aja diambil lagi. Aduh yang tadinya mau nangis malah ketawa,"sambungnya.