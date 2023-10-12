Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jadikan Tuhan Prioritas, Glenn Samuel Tak Pernah Lewatkan Doa Subuh

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |03:05 WIB
Jadikan Tuhan Prioritas, Glenn Samuel Tak Pernah Lewatkan Doa Subuh
Jadikan Tuhan prioritas, Glenn Samuel tak pernah lewatkan doa subuh. (Foto: Okezone/Novie Fauziah)
JAKARTA - Glenn Samuel mengaku, perjalanan kariernya selama ini tak pernah lepas dari hubungannya dengan Tuhan. Alasan inilah yang membuat dia tak pernah lupa berdoa di dini hari. 

"Setiap hari, aku berdoa subuh. Bagiku, itu hal yang penting. Dengan begitu, aku merasa hariku lebih mudah," katanya kepada Okezone di Gedung Sindo, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/10/2023). 

Glenn Samuel menjadikan doa subuh sebagai momen berkomunikasi dengan Tuhan dan berharap semua urusannya hari itu bisa dilancarkan. Tak hanya doa subuh, dia juga berusaha tak pernah absen ke gereja. 

Karena ibadah seminggu sekali itu menjadi momen dirinya merenungkan diri, merecharge diri, berkomunikasi, dan meminta agar Tuhan selalu memberkati karier dan rencana-rencana hidupnya. 

Sementara itu, Glenn Samuel telah merilis single baru berjudul Will U?. Lagu tersebut berkisah tentang ungkapan sayang, perhatian, dan tanda syukur seseorang kepada Tuhan atas kebahagiaan yang didapatkannya. 

Jadikan Tuhan prioritas, Glenn Samuel tak pernah lewatkan doa subuh. (Foto: Okezone/Novie Fauziah)

"(Bersyukur) karena sudah mendapatkan pasangan yang baik dan untuk setiap hal dalam hidupnya," tuturnya menambahkan. 

Glenn Samuel mengungkapkan, single itu terinspirasi dari mendiang kakek dan neneknya yang menjadi contoh cinta sejati karena memutuskan saling setia dan menua bersama hingga akhir hayat.*

(SIS)

