Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fantastis, Raffi Ahmad Dibayar Rp600 Juta saat Tampil di Ultah Azizah Salsha

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |12:49 WIB
Fantastis, Raffi Ahmad Dibayar Rp600 Juta saat Tampil di Ultah Azizah Salsha
Raffi Ahmad dibayar Rp600 juta di Ultah Azizah Salsha (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad menjadi salah satu pengisi acara dalam acara ulang tahun selebgram Azizah Salsha. Istri dari pesepakbola Pratama Arhan itu menggelar perayaan ulang tahunnya yang ke-20.

Tak tampil seorang diri, Raffi Ahmad manggung bersama keempat selebritis, Andre Taulany, Desta, Dikta dan Surya Insomnia dalam sebuah grup band. Grup band yang semula bernama Andre Taulany and Friends mendadak mengganti namanya menjadi The Freedom.

Mereka sukses menghibur tamu undangan yang hadir bukan hanya karena aksi panggung mereka yang memukau melainkan banyolan-banyolan yang mengocok perut.

 Fantastis, Raffi Ahmad Dibayar Rp600 Juta saat Tampil di Ultah Azizah Salsha

Beberapa lagu hits yang membuat tamu undangan bernyanyi bersama pun dibawakan oleh The Freedom seperti 'Kisah Cintaku', 'Until I Found You', dan 'Kita' dan salah satu lagu andalan, Mungkinkah yang seringkali dibawakan oleh Andre. Saat lagu 'Kita', The Freedom mengajak Devano dan Harris Vriza bergabung di atas panggung.

Raffi cs pun sempat mengunggah video bersama rekan bandnya dan Azizah Salsha di atas panggung sembari mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya.

Dalam sebuah tayangan televisi yang dibagikan ulang oleh akun tiktok @anakmalam134, Raffi Ahmad mengaku bahwa bandnya itu mendapat bayaran fantastis hingga mencapai Rp600 juta untuk manggung di acara ulang tahun putri sulung anggota DPR RI Andre Rosiade itu.

Mulanya, suami Nagita Slavina itu bercerita kepada Irfan Hakim bahwa dirinya baru saja manggung di acara ulang tahun Azizah Salsha.

"Band gue semalam tampil di acara ulang tahun anak muda, Azizah selamat ulang tahun ya, top mantap is the best," ujar Raffi Ahmad.

Irfan Hakim seolah sudah mengetahui penampilan rekannya itu. Dia menanyakan soal nama dari grup band Raffi Ahmad cs.

"Oh itu yang sama Andre Taulany ya? Namanya Andre Taulany and Friends itu ya?" tanya Irfan Hakim.

Namun, Raffi langsung menjelaskan bahwa bandnya itu telah berganti nama menjadi The Freedom.

"Nggak, nggak nanti diganti ah jadi The Freedom," jawab Raffi Ahmad.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145503/raffi_ahmad-rlMN_large.jpg
Tajir Melintir, Raffi Ahmad Kurban 22 Sapi dan 90 Ekor Domba di Idul Adha 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement