Fantastis, Raffi Ahmad Dibayar Rp600 Juta saat Tampil di Ultah Azizah Salsha

JAKARTA - Raffi Ahmad menjadi salah satu pengisi acara dalam acara ulang tahun selebgram Azizah Salsha. Istri dari pesepakbola Pratama Arhan itu menggelar perayaan ulang tahunnya yang ke-20.

Tak tampil seorang diri, Raffi Ahmad manggung bersama keempat selebritis, Andre Taulany, Desta, Dikta dan Surya Insomnia dalam sebuah grup band. Grup band yang semula bernama Andre Taulany and Friends mendadak mengganti namanya menjadi The Freedom.

Mereka sukses menghibur tamu undangan yang hadir bukan hanya karena aksi panggung mereka yang memukau melainkan banyolan-banyolan yang mengocok perut.

Beberapa lagu hits yang membuat tamu undangan bernyanyi bersama pun dibawakan oleh The Freedom seperti 'Kisah Cintaku', 'Until I Found You', dan 'Kita' dan salah satu lagu andalan, Mungkinkah yang seringkali dibawakan oleh Andre. Saat lagu 'Kita', The Freedom mengajak Devano dan Harris Vriza bergabung di atas panggung.

Raffi cs pun sempat mengunggah video bersama rekan bandnya dan Azizah Salsha di atas panggung sembari mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya.

Dalam sebuah tayangan televisi yang dibagikan ulang oleh akun tiktok @anakmalam134, Raffi Ahmad mengaku bahwa bandnya itu mendapat bayaran fantastis hingga mencapai Rp600 juta untuk manggung di acara ulang tahun putri sulung anggota DPR RI Andre Rosiade itu.

Mulanya, suami Nagita Slavina itu bercerita kepada Irfan Hakim bahwa dirinya baru saja manggung di acara ulang tahun Azizah Salsha.

"Band gue semalam tampil di acara ulang tahun anak muda, Azizah selamat ulang tahun ya, top mantap is the best," ujar Raffi Ahmad.

Irfan Hakim seolah sudah mengetahui penampilan rekannya itu. Dia menanyakan soal nama dari grup band Raffi Ahmad cs.

"Oh itu yang sama Andre Taulany ya? Namanya Andre Taulany and Friends itu ya?" tanya Irfan Hakim.

Namun, Raffi langsung menjelaskan bahwa bandnya itu telah berganti nama menjadi The Freedom.

"Nggak, nggak nanti diganti ah jadi The Freedom," jawab Raffi Ahmad.

BACA JUGA: