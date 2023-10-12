DAWN Resmi Wamil, Unggah Pesan Manis untuk Fans Lewat Instagram

SEOUL - DAWN resmi menjalani wajib militer, pada 12 Oktober 2023. Hal itu diumumkan sang idol lewat akun Instagram pribadinya, di hari yang sama.

"Aku menyapa kalian tiba-tiba dengan kabar mendadak ini. Hari ini, aku memulai masa tugasku dengan menjadi petugas pelayanan publik," ujarnya dalam unggahan tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Kamis (12/10/2023).

Dalam lanjutan keterangannya, DAWN berharap, penggemar bisa memaklumi keputusannya baru mengabari hal tersebut. Dia mengaku, ingin menjalani wamil dengan tenang.

"Aku bersyukur karena memiliki fans yang selalu mendukungku. Aku berjanji, akan kembali dengan sehat setelah menyelesaikan masa tugasku," kayanya menambahkan.

Pada akhir caption unggahannya tersebut, idol K-Pop bernama asli Kim Hyo Jong tersebut meminta penggemar untuk menantikan proyek terbarunya yang akan segera dirilis.

Awal Januari 2023, DAWN meneken kontrak eksklusif dengan AT AREA setelah meninggalkan P NATION pada Agustus 2022. Bersama agensi baru, dia merilis album mini 'Narcissus' dengan dua title track Star dan Heart, pada 15 September 2023.*

(SIS)