HOME CELEBRITY MUSIK

The Adams hingga Biru Baru Rayakan Kemeriahan Oktobeerfeast di Pizza E Birra

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |02:30 WIB
The Adams hingga Biru Baru Rayakan Kemeriahan Oktobeerfeast di Pizza E Birra
The Adams akan tampil di Oktobeerfeast (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ismaya Group kembali menggelar acara spesial untuk para pecinta kuliner dan musik. Bertajuk Oktobeerfeast acara ini akan berlangsung di Pizza E Birra, Gandaria City pada 21 Oktober mendatang.

Acara tahunan ini tentunya akan dipenuhi dengan berbagai hiburan termasuk permainan, wahana seru. Sebut saja GIANT Beer Pong dengan Marco Randy, Hammer Toss, hingga atraksi seru seperti Bull Rides.

Tak hanya itu, akan ada pula pertunjukan musik live yang diisi oleh The Adams, Ali dan Biru Baru. Bahkan kalian juga bisa menyanyikan lagu favorit bersama Hura Hura Club.

Oktobeerfeast sendiri merupakan event yang biasa diadakan di Munich. Berangkat dari perayaan tersebut, Pizza E Birra yang merupakan sports bar dibawah naungan Ismaya Group berusaha untuk menghadirkannya di Indonesia, khususnya Jakarta.

The Adams di Oktobeerfeast

Halaman:
1 2
