Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Perjalanan Karier Jelita Jely, Hobi Nyanyi sejak SD hingga Tembus KDI 2020

Winda Rahmadita , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |13:20 WIB
Perjalanan Karier Jelita Jely, Hobi Nyanyi sejak SD hingga Tembus KDI 2020
Sepak terjang Jelita Jely. (Foto: Instagram/@dakdi2020_jelita)
A
A
A

JAKARTA - Jelita Jely adalah pedangdut muda asal Sukabumi, Jawa Barat yang mengawali kariernya melalui ajang Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2020 yang diselenggarakan oleh MNCTV.

Memiliki keunikan pada karakter suara, rupanya Jelita Jely tidak hanya memiliki karir yang gemilang pada dunia tarik suara. Dirinya juga berani untuk mengeksplor dirinya dan mengembangkan bakat-bakat lain pada dirinya.

Lewat wawancara eksklusif bersama Okezone di Gedung Sindonews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini, Jelita menceritakan sepak terjangnya mulai dari awal berkarier di industri hiburan hingga saat ini.

Jelita Jely mengaku awal mula ketertarikannya menjadi seorang penyanyi berawal dari Ibu dan Neneknya yang merupakan seorang penyanyi. Ketertarikannya pada bernyanyi dimulai sejak dirinya duduk di bangku sekolah dasar.

“Awalnya aku suka nyanyi dari SD, dan suka ikut lomba-lomba kemudian sering dapat juara. Saat kecil dulu aku suka nyanyi lagu sunda dan kemudian baru beralih ke dangdut”, ungkapnya.

KDI menjadi titik awal Jelita dalam berkarier di industri hiburan. Sejak keluar dari ajang tersebut, mulai 2021 ia cukup aktif merilis beberapa single seperti, “Dusta”, “Dulu Semua Indah”, “Syukron Lillah”, dan single yang baru saja di rilis di tahun 2023 ini dengan judul “Cinta Sesungguhnya”.

Selain bernyanyi, Jelita turut merambah ke dunia seni peran. Pada 2021, Jelita membintangi sitkom Rumah Ruben, dimana dirinya berperan sebagai seorang asisten rumah tangga dari keluarga Ruben Onsu. Disandingkan dengan Aiman yang sama-sama jebolan KDI 2020, Jelita berhasil menyita atensi publik dengan penampilannya yang lucu dalam sitkom tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175233/keke_adiba-qvuE_large.jpg
Cerita Keke Adiba Ikut Lomba Karaoke di Jepang, Dinilai oleh AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/205/3173223/samuel_cipta-2beV_large.jpg
Tak Hanya Senja Sudut Kota, Samuel Cipta Punya 6 Karya Manis Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/205/3168899/faith_christabelle-AnjM_large.jpg
Faith Christabelle Rilis Single Di Luar Nalar dalam Nuansa Soul R&B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161880/raisa_ramadhani_dan_arbani_yasiz-RgNZ_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Resmi Berstatus Istri di Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153207/brisia_jodie_lamaran-N95a_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Gelar Lamaran di Juni 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/33/3114458/agnez_mo-xXaT_large.jpg
5 Penyanyi Tersandung Kasus Royalti sebelum Agnez Mo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement