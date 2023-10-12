Perjalanan Karier Jelita Jely, Hobi Nyanyi sejak SD hingga Tembus KDI 2020

JAKARTA - Jelita Jely adalah pedangdut muda asal Sukabumi, Jawa Barat yang mengawali kariernya melalui ajang Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2020 yang diselenggarakan oleh MNCTV.

Memiliki keunikan pada karakter suara, rupanya Jelita Jely tidak hanya memiliki karir yang gemilang pada dunia tarik suara. Dirinya juga berani untuk mengeksplor dirinya dan mengembangkan bakat-bakat lain pada dirinya.

Lewat wawancara eksklusif bersama Okezone di Gedung Sindonews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini, Jelita menceritakan sepak terjangnya mulai dari awal berkarier di industri hiburan hingga saat ini.

Jelita Jely mengaku awal mula ketertarikannya menjadi seorang penyanyi berawal dari Ibu dan Neneknya yang merupakan seorang penyanyi. Ketertarikannya pada bernyanyi dimulai sejak dirinya duduk di bangku sekolah dasar.

“Awalnya aku suka nyanyi dari SD, dan suka ikut lomba-lomba kemudian sering dapat juara. Saat kecil dulu aku suka nyanyi lagu sunda dan kemudian baru beralih ke dangdut”, ungkapnya.

KDI menjadi titik awal Jelita dalam berkarier di industri hiburan. Sejak keluar dari ajang tersebut, mulai 2021 ia cukup aktif merilis beberapa single seperti, “Dusta”, “Dulu Semua Indah”, “Syukron Lillah”, dan single yang baru saja di rilis di tahun 2023 ini dengan judul “Cinta Sesungguhnya”.

Selain bernyanyi, Jelita turut merambah ke dunia seni peran. Pada 2021, Jelita membintangi sitkom Rumah Ruben, dimana dirinya berperan sebagai seorang asisten rumah tangga dari keluarga Ruben Onsu. Disandingkan dengan Aiman yang sama-sama jebolan KDI 2020, Jelita berhasil menyita atensi publik dengan penampilannya yang lucu dalam sitkom tersebut.