Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Mencoba Vibe Berbeda, Jelita Jely Kembali dengan Single Cinta Sesungguhnya

Winda Rahmadita , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |12:30 WIB
Mencoba Vibe Berbeda, Jelita Jely Kembali dengan Single <i>Cinta Sesungguhnya</i>
Jelita Jely rilis single Cinta Sesungguhnya. (Foto: Instagram/@kdi2020_jelita)
A
A
A

JAKARTA - Dunia musik dangdut Indonesia memang semakin terdepan dengan mendatangkan berbagai penyanyi baru yang berbakat, salah satunya adalah Jelita Jely.

Lulus dari ajang pencarian bakat dangdut KDI 2020, perempuan cantik asal Sukabumi ini kembali menyapa penggemarnya dengan merilis single baru yang berjudul Cinta Sesungguhnya.

Dalam wawancara eksklusif bersama Okezone di Gedung Sindo, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jelita membagikan cerita mulai dari perjalanan kariernya, inspirasi di balik single terbarunya, hingga impiannya untuk masa depan.

 BACA JUGA:

Lahir dari Keluarga Penyanyi

Jelita Jely menceritakan bagaimana rasa cintanya terhadap dunia musik ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidupnya. Menurutnya, ia mulai tertarik untuk bernyanyi sejak menduduki bangku sekolah dasar setelah melihat mama dan neneknya yang juga seorang penyanyi.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175233/keke_adiba-qvuE_large.jpg
Cerita Keke Adiba Ikut Lomba Karaoke di Jepang, Dinilai oleh AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/205/3173223/samuel_cipta-2beV_large.jpg
Tak Hanya Senja Sudut Kota, Samuel Cipta Punya 6 Karya Manis Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/205/3168899/faith_christabelle-AnjM_large.jpg
Faith Christabelle Rilis Single Di Luar Nalar dalam Nuansa Soul R&B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161880/raisa_ramadhani_dan_arbani_yasiz-RgNZ_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Resmi Berstatus Istri di Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153207/brisia_jodie_lamaran-N95a_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Gelar Lamaran di Juni 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/33/3114458/agnez_mo-xXaT_large.jpg
5 Penyanyi Tersandung Kasus Royalti sebelum Agnez Mo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement