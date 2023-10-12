Mencoba Vibe Berbeda, Jelita Jely Kembali dengan Single Cinta Sesungguhnya

JAKARTA - Dunia musik dangdut Indonesia memang semakin terdepan dengan mendatangkan berbagai penyanyi baru yang berbakat, salah satunya adalah Jelita Jely.

Lulus dari ajang pencarian bakat dangdut KDI 2020, perempuan cantik asal Sukabumi ini kembali menyapa penggemarnya dengan merilis single baru yang berjudul Cinta Sesungguhnya.

Dalam wawancara eksklusif bersama Okezone di Gedung Sindo, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jelita membagikan cerita mulai dari perjalanan kariernya, inspirasi di balik single terbarunya, hingga impiannya untuk masa depan.

BACA JUGA:

Lahir dari Keluarga Penyanyi

Jelita Jely menceritakan bagaimana rasa cintanya terhadap dunia musik ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidupnya. Menurutnya, ia mulai tertarik untuk bernyanyi sejak menduduki bangku sekolah dasar setelah melihat mama dan neneknya yang juga seorang penyanyi.